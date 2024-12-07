Всё для кровли и фасада, торговая компания профнастила и сайдинга

город: с. Верх-Тула

Район: Новосибирский район

Адрес: Малыгина, 11/1 к5

Индекс: 630019.0

Телефон: +7 (383) 299‒11‒50

Мобильный Телефон: +7‒905‒930‒28‒88

Сайт: http://strodelo.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-сб)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк