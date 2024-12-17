Всё для кровли и фасада, торговая компания
город: Курган
Район: Курган городской округ
Адрес: Омская улица, 131 ст2
Индекс: 640027.0
Телефон: +7 (3522) 62‒20‒30
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты