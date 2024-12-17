Всё для кровли и фасада, торговая компания

город: Курган

Район: Курган городской округ

Адрес: Омская улица, 131 ст2

Индекс: 640027.0

Телефон: +7 (3522) 62‒20‒30

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты