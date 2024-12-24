Всё для кровли и фасада
город: Березники
Район: Березники городской округ
Адрес: улица Карла Маркса, 124
Индекс: 618417.0
Телефон: +7 (3424) 20‒13‒03
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://perm.krovli-fasadi.ru/
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: выходной, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт