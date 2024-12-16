Всё для стройки, магазин

город: д. Большой Оеш

Район: Колыванский район

Адрес: Озёрная, 62/1

Индекс: 633162.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒906‒194‒94‒44

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Окна, Оргстекло / Поликарбонат, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду