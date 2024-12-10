Втс-центр, торгово-строительная компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Выборгское шоссе, 369 к6
Индекс: 194362.0
Телефон: +7 (812) 385‒55‒72
Мобильный Телефон: +7‒965‒068‒17‒58
Сайт: http://krovalians.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду