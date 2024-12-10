Втс-центр, торгово-строительная компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Выборгское шоссе, 369 к6

Индекс: 194362.0

Телефон: +7 (812) 385‒55‒72

Мобильный Телефон: +7‒965‒068‒17‒58

Сайт: http://krovalians.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду