Вятич-Креп, оптово-торговая компания

город: Рязань

Район: Рязань городской округ

Адрес: Шоссейный переулок, 5в

Индекс: 390013.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒961‒130‒71‒05

Сайт: http://www.tdvyatich.ru

вид деятельности: Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Садово-огородный инвентарь / техника, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электротехническая продукция

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк