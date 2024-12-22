Вятич-Креп, оптово-торговая компания
город: Рязань
Район: Рязань городской округ
Адрес: Шоссейный переулок, 5в
Индекс: 390013.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒961‒130‒71‒05
Сайт: http://www.tdvyatich.ru
вид деятельности: Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Садово-огородный инвентарь / техника, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электротехническая продукция
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк