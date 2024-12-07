Вятка-Малыгин, торговый дом
город: Киров
Район: Киров городской округ
Адрес: улица Карла Либкнехта, 120
Индекс: 610027.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒909‒14‒14
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Сварочное оборудование, Спецодежда / Средства индивидуальной защиты, Стеллажи / Витрины, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк