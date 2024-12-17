ВятПрофСтрой, компания
город: Киров
Район: Киров городской округ
Адрес: Базовая улица, 2 к1
Индекс: 610035.0
Телефон: +7 (8332) 25‒55‒78
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://vyatprofstroy.ru
вид деятельности: Аренда спецтехники, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк