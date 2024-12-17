ВятПрофСтрой, компания

город: Киров

Район: Киров городской округ

Адрес: Базовая улица, 2 к1

Индекс: 610035.0

Телефон: +7 (8332) 25‒55‒78

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://vyatprofstroy.ru

вид деятельности: Аренда спецтехники, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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