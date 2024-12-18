Выбираем пылесос: чем отличаются разные типы и какой вам нужен

Какой пылесос лучше: классический или вертикальный? А каким должен быть робот, чтобы хорошо делал уборку? Отвечаем на главные вопросы в этой статье.

В магазинах легко потеряться не только среди разных моделей бытовых пылесосов — иногда трудно понять, чем отличаются устройства разных типов. Рассказываем, какими в принципе бывают пылесосы, какие недостатки есть у каждого типа и по каким критериям выбирать хорошую модель. Начнем с самого простого.

Классические пылесосы

Максимально экономичное решение: за небольшие деньги вы получаете простую конструкцию и высокую мощность всасывания. Такие модели питаются от сети, а значит, не нужно заботиться о зарядке аккумулятора. Но есть и недостатки: приходится таскать за собой кабель, да еще и гофрированный «хобот», к которому подключена труба с насадками. К тому же классические пылесосы имеют не самые компактные корпуса и всегда хранятся на полу (опции крепления на стене не предусмотрено).

Вертикальные пылесосы

Вертикальные пылесосы гораздо компактнее классических. Они имеют вытянутый в высоту корпус (поэтому и называются вертикальными). Самые простые модели тоже «привязаны» к розетке, то есть питаются от сети. Это удешевляет конструкцию: в ней нет дорогостоящих аккумуляторов, поэтому и цена на такие пылесосы очень демократична. Однако придется не только таскать за собой кабель, но и переключать его в разные розетки, если у вас большая квартира или в выбранной модели он короткий.

Беспроводные пылесосы

Строго говоря, беспроводные пылесосы — тоже вертикальные. Но они работают на аккумуляторе, и это главное преимущество дало им особое название. Такие модели тоже могут быть недорогими, но нужно помнить, что низкая цена иногда сказывается на возможностях пылесоса.

На что обратить внимание при покупке такой техники?

Мощность всасывания. От нее зависит, насколько эффективно пылесос будет собирать пыль, в том числе крупные частички грязи. Лучше, если она будет на уровне 120 Вт и выше.

Система фильтрации. Пылесос должен не просто собирать пыль, но и не выпускать ее обратно в помещение. Советуем выбирать модели с HEPA-фильтром: он задерживает даже мельчайшие частички.

Время автономной работы. Актуально, если у вас большая квартира или частный дом. Имейте в виду, что производители указывают максимально возможную автономность, в реальной жизни она будет заметно меньше.

Возможность крепления на стену. Если на полу места мало, пылесос можно подвесить на стену — для этого в комплекте должен быть кронштейн.

Отличный вариант — Dreame R10, который как раз соответствует всем перечисленным выше критериям. У него высокоскоростной мотор, обеспечивающий мощность всасывания 120 аВт, фильтр тонкой очистки, задерживающий до 99,97% частиц, множество насадок и настенное крепление. В экономичном режиме он может работать до 65 минут.

Dreame

Dreame

Dreame

Главной проблемой беспроводных вертикальных пылесосов стоит назвать небольшой объем пылесборника. Например, для больших помещений его емкости может не хватить. Но решение есть: на рынке представлены модели со станциями самоочистки. Например, Dreame Z40 Station, в комплект которого входит станция с большим 3-литровым мешком. Достаточно повесить на нее пылесос после уборки, и весь мусор будет удален из контейнера в этот мешок. Никаких лишних движений и тем более контакта с пылью.

Dreame

Dreame

Dreame

Если вы хотите не только пылесосить, но и выполнять влажную уборку, обратите внимание на модели с насадкой-полотером. Это небольшое устройство с емкостью для воды и двумя вращающимися швабрами, на которых закреплены сменные салфетки. Вода их смачивает, они протирают пол (и даже неплохо оттирают пятна), а после уборки салфетки нужно снять, промыть и высушить. Такая насадка есть, например, у Dreame R20 Aqua. В ней предусмотрено также и отверстие для сбора мусора, так что если на полу окажется кусочек грязи или крупа, они попадут в отсек для мусора.

Dreame

Dreame

Моющие пылесосы

Это относительно новый класс пылесосов, который предназначен именно для влажной уборки. Его основной рабочий элемент — ворсовый валик. На него поступает чистая вода из специальной емкости пылесоса, а после контакта с полом уже с загрязненной поверхности влага отсасывается в другой отсек.

Если на полу не очень грязно, можно обойтись и без сухой уборки. Валик также подхватит и небольшие частицы грязи, которые потом останутся в баке с грязной водой. После уборки пылесос нужно поставить на станцию и включить режим самоочистки. Валик будет промыт, а потом и высушен.

На что обращать внимание при выборе моющего пылесоса?

Емкость баков. Лучше, если модель имеет емкость для чистой воды хотя бы 500 мл — этого должно хватить на уборку средней двухкомнатной квартиры и промывку валика на станции.

Мощность всасывания. Чем больше — тем лучше, но не меньше 200 Вт.

Подогрев воды и воздуха на станции. Некоторые станции могут подогревать воду, чтобы лучше отмыть валик. А горячий воздух позволяет быстрее его просушить.

У модели Dreame H13 Pro вода при этом подогревается до 60 градусов, а воздух для сушки тоже поступает предварительно разогретым до этой температуры. Валик при очистке движется поочередно в двух направлениях — так с него лучше удаляются волосы.

За счет особой конструкции щетки пылесос позволяет убираться вплотную к плинтусам и мягкой мебели. Аккумулятора хватает на время до 40 минут непрерывной работы.

Dreame

Dreame

У моющих пылесосов есть один нюанс: они отлично справляются с твердыми покрытиями, но не могут очищать ковры. Поэтому если ковров у много, придется купить либо два пылесоса, либо один универсальный, «два в одном». Например, в Dreame H14 DUAL есть две отдельные конфигурации: для сухой и влажной уборки. Достаточно переставить блок с двигателем и фильтрами в нужную, и можно без проблем очистить любую поверхность, будь это твердый пол, ковер или мягкая мебель. Экономия места, экономия средств, да и просто удобство.

Роботы-пылесосы

Роботы хороши тем, что могут убирать в ваше отсутствие. Просто программируете их работу, и можете не беспокоиться о чистоте. Но не все модели убирают качественно.

Как выбрать оптимальную модель робота-пылесоса?

Система навигации. Может быть на основе гироскопа, но лучше если лазерная: она точнее.

Мощность всасывания. У современных моделей должна быть выше 5 000 Па, если предстоит убирать еще и ковровые покрытия.

Тип щетки. Бывают с щетинками, но лучше с резиновыми лопастями: на них меньше накручиваются волосы.

Практичность приложения. Хорошо, если оно качественно русифицировано и имеет логичное меню, но без подключения пылесоса это не проверишь.

Наличие станции самоочистки. Станция очищает пылесос за вас: удаляет пыль из контейнера и промывает швабры.

Начнем с системы навигации: если она максимально простая, пылесос не сможет составлять карты и будет пропускать участки при уборке. Советуем обратить внимание на модели с лидаром — они более продвинутые. С таким лазерным устройством пылесос поддерживает множество настроек. Например, можно будет отправлять его убираться в конкретную комнату или, наоборот, отмечать зоны, куда ему заезжать не стоит (например, близко к кошачьей миске с водой).

Запас мощности актуален для любого пылесоса. Роботы не могут быть такими же мощными, как крупные модели, но меньше, чем на 5 000 Па соглашаться стоит только в случае, если у вас везде твердые полы. Если есть коврики — это минимум. Например, у DreameBot L10s Pro Gen 2 мощность всасывания — до 7 000 Па, и по современным меркам этого достаточно.

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Что касается щетки, с проблемой наматывания волос знакомы все владельцы роботов. Но если щетка имеет не щетинки, а резиновые лопасти, волосам цепляться не за что, и они легче соскальзывают во входное отверстие.

У многих моделей роботов есть станции самоочистки. Они решают главную проблему таких устройств — обслуживают пылесосы за вас. Самые простые станции только удаляют пыль из контейнера, более продвинутые — еще и промывают швабры для влажной уборки. Например, у топового Dreame X40 Ultra Complete станция еще и подогревает воды для промывки, чтобы лучше удалить все загрязнения с салфеток. А после промывки запускает просушку воздухом, тоже предварительно подогретым.

Из других особенностей Dreame X40 Ultra Complete — мощность всасывания 12 000 Па. Это один из самых мощных роботов-пылесосов на рынке. У него есть выдвижные боковая щетка и одна из швабр, они помогают более качественно убираться около стен и в углах. Приложение для работы Dreame Home, как и положено, корректно русифицировано, а запускать уборку можно не только в том числе и с помощью виртуального ассистента Алисы.

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

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