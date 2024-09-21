Выборы президента США: досрочное голосование началось в некоторых штатах

В Соединенных Штатах Америки до президентских выборов, запланированных на 5 ноября 2024 года, остается больше месяца, но некоторые американцы уже выстраиваются в очередь, чтобы отдать свои голоса за кандидатов, сообщает Zakon.kz.

Как передает «Голос Америки», в некоторых штатах досрочное голосование началось 20 сентября.

«В пятницу в американских штатах Вирджиния, Южная Дакота и Миннесота началось досрочное очное голосование, в ходе которого избиратели выбирают между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом», – пишет издание.

Отмечается, что очное голосование знаменует конец ожесточенной кампании, в которой за последние два месяца Харрис сменила президента Джо Байдена на посту кандидата от демократов, а Трамп едва избежал двух покушений: одного – в Пенсильвании и второго – в воскресенье в своем гольф-клубе во Флориде.

В каждом из 50 штатов страны существуют свои процедуры голосования: досрочное голосование по почте или лично, голосование в день выборов или комбинация этих трех способов. Помимо выбора следующего президента, избиратели также отдают свои голоса на местных и региональных выборах.