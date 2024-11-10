Выборы в Германии могут не состояться из-за нехватки бумаги для бюллетеней

В избирательной комиссии Германии заявили, что провести новые выборы в ближайшее время будет затруднительно из-за нехватки бумаги для бюллетеней, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, в Германии разгорается спор о возможности проведения досрочных выборов в Бундестаг.

«Глава Федеральной избирательной комиссии Германии Рут Бранд заявила, что организация голосования может оказаться затруднительной из-за нехватки персонала, высоких рисков и даже дефицита бумаги для бюллетеней. Бранд назвала это «большой проблемой» и выразила сомнения в том, что выборы можно провести в ближайшее время», – пишет издание.

В ответ представители партии Христианско-демократический союз Германии резко осудили заявления Бранд, назвав их абсурдными. Первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС Тoрстен Фрай подчеркнул, что Германия обязана следовать закону и провести выборы без задержек. Он призвал Бранд «не поддаваться на манипуляции» и напомнил, что во Франции досрочные выборы организовали всего за три недели.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман также назвал слова Бранд «скандальными и позорными», добавив, что они отражают текущее положение дел в стране.

«Такая страна, как Германия, должна быть способна провести выборы за 60 дней», – подчеркнул Линнеманн.

Представители ХДС считают, что Германия рискует потерять международный авторитет, затягивая обсуждение вопроса, который в других странах решается оперативно.