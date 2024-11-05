Выборы в США: Объявлены первые результаты голосования в одном из городов

Выборы в США: Объявлены первые результаты голосования в одном из городов

Выборы в США: Объявлены первые результаты голосования в одном из городов

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп набрали одинаковое количество очков в первом официальном результате выборов, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о крошечном городке Диксвилл-Нотч в Нью-Гэмпшире, где уже объявлен первый результат дня выборов.

Как пишет Sky news, в этом городе живет всего шесть избирателей. С 1960 года зародилась традиция: это первый город в стране, где голосование проводилось очно.

Перед тем, как избиратели проголосовали в полночь, там прозвучала версия государственного гимна США в исполнении аккордеона.

Подсчет был завершен через 15 минут.

5 ноября 2024 года в Америке – день выборов президента. Страна будет выбирать между двумя совершенно разными концепциями, представленными Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Во время последнего митинга Харрис вернулась к позитивному посылу, который высказывала в первые дни своей кампании, сделав акцент на необходимости перевернуть страницу политики раскола и принять новое поколение лидеров. А Трамп пообещал «самый необычайный экономический бум, который когда-либо видел мир».

Более 81 млн избирателей уже проголосовали досрочно, сегодня к избирательным участкам направляются еще миллионы.

Результаты опросов по-прежнему идут «ноздря в ноздрю», и все внимание будет приковано к семи колеблющимся штатам: Аризоне, Джорджии, Мичигану, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсину.

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