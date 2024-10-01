Высота установки ванны: нормы эргономики и рекомендации

Обновляете санузел и не можете решить, на каком уровне должна быть ванна? Разбираемся, как ее рекомендуют ставить специалисты и что будет, если отойти от этих норм.

При ремонте в санузле один из самых насущных вопросов — высота установки ванны от пола. От этого зависит, насколько удобно будет ею пользоваться, будет ли она безопасной для всех членов семьи и, наконец, как быстро будет сходить вода при выполнении гигиенических процедур. Какие есть нормы и надо ли их соблюдать, что делать, если бортики купели оказались слишком высоко или низко, и в каких случаях это допустимо, рассказываем в нашей статье.

На какой высоте следует устанавливать ванну

Какие бывают ванны

— Чугунные

— Стальные

— Акриловые

— Керамические

Стандарты и нормы установки

Допустимые отклонения

Что делать, если ванна не подходит по высоте

Виды чаш

Современные купели отличаются не только своим дизайном, но и материалом. Самые распространенные делают из чугуна, стали и акрила. Чуть реже встречаются керамические модели.

Чугун

Чугунные ванны с эмалированным покрытием — это классика. Их выпускают уже давно, и они успели зарекомендовать себя с лучшей стороны. Они хорошо держат тепло, невероятно прочны (могут прослужить полвека и больше) и очень устойчивы за счет большого веса. Однако солидная масса одновременно является и их недостатком — транспортировка и установка такой ванны достаточно сложный процесс.

Соцсети компании remont24moskva

Соцсети блогера mama_v_belom

Сталь

Модели из стали более разнообразны, чем из чугуна. Подобрать оригинальную или нестандартную по габаритам ванну среди них будет намного проще. По своим характеристикам купели из конструкционной стали мало отличаются от чугунных — они тоже хорошо удерживают тепло и очень прочны. Однако они более шумные — звук от льющейся воды будет отчетливо слышен.

Соцсети блогера skibahome

Соцсети блогера my_remont_52kv

Акрил

Решив купить такую ванну, будьте готовы услышать о ненадежности и недолговечности этой сантехники. Однако это верно лишь для моделей из композитного материала, в котором акрил составляет небольшую часть, а все остальное — пластик: за доступность приходится платить качеством. Если же говорить об изделиях из литого материала, то они, хоть и не так надежны, как металлические (из стали или чугуна), но все же легко прослужат не меньше десяти лет, не треснув и не облупившись. Однако и такие чаши плохо выдерживают точечную нагрузку, поэтому их устанавливают не на ножки, а на каркас, что надо учитывать при планировании интерьера. Либо можно купить более дорогую модель с наполнителем из мрамора или кварца, которая значительно выносливее и гораздо менее требовательна в эксплуатации.

Соцсети компании vannaya_vl

Соцсети студии дизайна archstylo

Керамика

Это самый стильный, но и дорогой вариант. Керамическая ванна выглядит невероятно изысканно — гладкая, с благородным блеском и плавными контурами. Однако стоимость керамики очень высока, а вес может быть даже больше, чем у чугунных аналогов. Зато и прослужит она практически вечно, если обращаться с ней аккуратно и бережно (от ударов тяжелыми и острыми предметами на поверхности появляются глубокие сколы). Чуть дешевле обойдутся и будут меньше весить металлокерамические модели. Выглядят они при этом абсолютно так же, как и фаянсовые.

Соцсети дизайнера ira_khrystel

Соцсети компании holbi.factory

Стандарты и нормы установки

СНиП (Строительные Нормы и Правила) регламентируют стандартную высоту установки ванной в ванной комнате. И лучше соблюдать эти требования, ведь речь в данном случае идет об удобстве и безопасности пользования санузлом.

Если поставить чашу слишком высоко, будет неудобно забираться в нее и вылезать. Если слишком низко, то брызги будут постоянно попадать на пол, делая его мокрым и скользким. К тому же при малом расстоянии от пола до сливного отверстия вода будет плохо сходить.

Согласно СНиП 3.05.01-85, правильной будет установка купели, при которой ее бортик окажется на высоте 60 см. Такой уровень достаточно комфортный для взрослых людей среднего роста.

Однако наряду с этим параметром надо учитывать и другие. Так, расстояние от дна купели до потолка должно быть не меньше двух метров. В стандартных квартирах это требование не вызовет проблем, а вот при размещении чаши в частном доме на мансарде или в помещении с наклонными стенами установку придется тщательно продумать, чтобы не ударяться головой каждый раз, принимая душ.

Также надо учитывать размещение канализационной трубы. Как правило, она выходит из стены на уровне около 10 см, и чтобы ее подсоединить к сливу, купель должна быть чуть выше — на расстоянии 12-15 см от пола, иначе вода не сможет нормально стекать. Этот параметр особенно важен, если вы покупаете нестандартную ванну. Традиционные изделия отечественного производства изготавливаются с расчетом на СНиП, поэтому их высота составляет 45-50 см без ножек, и 60-65 с ножками. Но креативные модели с увеличенной глубиной либо имеющие необычную форму могут не вписаться в установленные нормы и оказаться после установки слишком высокими или неожиданно низкими. Смеситель располагают на 20 см выше краев чаши.

При выполнении этих требований водные процедуры будут комфортными. Кроме того, именно такое расположение купели смотрится наиболее удачно и гармонично.

Дизайн: Елена Кондрашева. Фото: Дмитрий Медведев: Стиль: Наталья Болдырева

Дизайн: Наталия Тимофеева. Фото: Сергей Наставник

Дизайн: Эльвира Станкевич

Соцсети дизайнера d__polly

Соцсети дизайнера blinov_design

Дизайн: Любовь Павленкова. Фото: Жанна Наволоцкая

Дизайн: Анастасия Струве. Фото: Ольга Шангина-Лестерлен. Стиль: Нелли Муратова

Допустимые отклонения от стандарта высоты установки ванны

Не всегда общепринятые параметры бывают удобными для конкретного человека. И в некоторых случаях от норм можно немного отступить.

Например, если в доме есть маленькие дети, пожилые люди или инвалиды, 60-сантиметровая высота может оказаться для них непреодолимым препятствием. Тогда, согласно принципам эргономики, лучше выбирать не очень глубокую чашу и устанавливать ее так, чтобы бортики были на уровне в 50 см от пола. Подходит такой вариант и для людей невысокого роста. Если же в семье все сплошь высокорослые, то имеет смысл поставить ванну повыше.

Многое зависит и от уровня, на котором расположены канализационные трубы: чем он ниже, тем ближе к полу можно разместить купель.

При этом, если нижний предел, на котором должны быть бортики сантехники, никак не регламентирован и зависит только от глубины чаши и необходимого зазора для организации слива, то верхний в любом случае не должен превышать 70 см — это максимальная высота установки ванной над полом (по бортикам): при ее превышении забраться внутрь будет тяжело даже очень высоким людям.

Дизайн: Евгения Акимова

Соцсети блогера alisa_tjut

Соцсети дизайнера stayhome_interiors

Что делать при неподходящей высоте

Бывает, что после покупки сантехники и приглашения мастера выясняется, что чаша никак не вписывается в СНиП. Как поступить в этом случае?

Если при установке купели на нестандартной высоте она все равно остается удобной для вас, то можно смело оставлять все как есть. Иногда расстояние от пола до бортиков получается таким, что ежедневное мытье становится некомфортным и небезопасным.

Когда сантехника оказалась намного ниже, чем хотелось бы, вопрос решают разными способами.

Если проблема не в глубине чаши, а в коротких ножках-опорах, идущих в комплекте, их можно заменить на более длинные либо на модели с возможностью регулировки высоты. Также возможно удлинение ножек, когда на них приваривают или надевают металлические трубки-удлинители.

Помещение чугунной купели на кирпичи или деревянные блоки. У стальной или акриловой ванны высота установки регулируется габаритами каркаса — можно поискать в продаже более высокую модель, изготовить его на заказ или сделать самостоятельно с поправкой на нужные размеры. Дополнительно можно установить подсветку на полу под сантехникой, чтобы создать эффект, словно она подвешена в воздухе.

Когда ванна чересчур высокая, решить проблему сложнее. Что можно предпринять в этой ситуации Можно оставить ее на том же уровне, однако предусмотреть все для безопасной эксплуатации: ступенька, чтобы было легче перелезть через бортики, нескользящее дно и несколько надежных поручней на стенах, за которые можно держаться, забираясь в чашу и покидая ее.

Совет: чем дальше от сливного отверстия стоит купель, тем на большую высоту ее приходится поднимать (иначе вода перестанет стекать в слив либо будет делать это очень долго). В некоторых случаях достаточно перенести чашу ближе к канализационной трубе, чтобы получилось установить ее ниже на несколько сантиметров.

Дизайн: Евгения Акимова

Дизайн: Ольга Бухарева

Соцсети мастерской masterskaya_strochka

Соцсети блогера vannamechty

Соцсети дизайнера filimonov_designer

Соцсети блогера julia_batirova