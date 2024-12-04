Высотаремстрой, Склад

город: Камышин

Район: Камышин городской округ

Адрес: улица Мира, 1 ст5

Индекс: nan

Телефон: +7 (84457) 3‒77‒07

Мобильный Телефон: +7‒904‒772‒14‒44

Сайт: http://www.vysota-rs.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гидроизоляционные работы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк