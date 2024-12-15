Вывески Ot. Dо, компания

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: Радомская, 27

Индекс: 400054.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒968‒660‒09‒99

Сайт: http://otdo134.ru

вид деятельности: Дизайн рекламы, Изготовление рекламных конструкций, Световая реклама, Услуги фрезеровки неметаллов, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду