Вывески Ot. Dо, компания
город: Волгоград
Район: Волгоград городской округ
Адрес: Радомская, 27
Индекс: 400054.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒968‒660‒09‒99
Сайт: http://otdo134.ru
вид деятельности: Дизайн рекламы, Изготовление рекламных конструкций, Световая реклама, Услуги фрезеровки неметаллов, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду