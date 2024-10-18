Взрыв бензовоза в Нигерии обернулся масштабной трагедией

По меньшей мере 94 человека погибли и 50 получили ранения, когда водитель бензовоза не справился с управлением, в результате чего он потерпел крушение и взорвался на севере Нигерии 15 октября, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, инцидент произошел в городе Маджиа в районе местного самоуправления Таура, к северу от столицы Абуджи.

Пострадавшими стали местные жители, которые собрались, чтобы забрать топливо из танкера после его крушения. Раненых доставили в местные больницы в городах Рингим и Хадеджиа, где они проходят лечение.

Многие дороги в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, находятся в плохом состоянии и изрезаны выбоинами, что приводит к авариям, которые ежегодно уносят десятки жизней.