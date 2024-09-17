Взрывы пейджеров привели к массовым ранениям среди боевиков «Хезболлы» в Ливане

Сотни боевиков ливанской группировки «Хезболла» 17 сентября пострадали в результате взрывов пейджеров, которые они использовали для внутренней связи, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Al Jazeera, инцидент мог быть следствием скоординированной хакерской атаки, в результате которой устройства были взломаны. Множество пострадавших были госпитализированы в больницы Бейрута.

#بالفيديو… هكذا بدا أحد المنازل في #لبنان بعد انفجار جهاز اتصال لاسلكي «بيجر» في داخله.#لبنان #الميادين_لبنان #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/u0ZWN1P1Wo — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) September 17, 2024

Аналитики отмечают, что «Хезболла» активно применяет пейджеры, чтобы избежать перехвата сообщений Израилем. Один из экспертов предположил, что взлом произошел до передачи устройств членам группировки.

В результате взрыва пейджера пострадал в том числе посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, сообщили источники агентства Mehr. В материале заявляется о «масштабной израильской кибератаке в Ливане и Сирии».