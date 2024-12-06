Wikipedia назвала самые популярные статьи 2024 года: Харрис обошла Трампа

Рейтинг наиболее читаемых статей 2024 года опубликовал сайт «Википедии», сообщает Zakon.kz.

Так самой просматриваемой стала страница со списком умерших в этом году. Первая пятерка выглядит следующим образом:

1. «Умершие в 2024 году» (44,4 млн просмотров)

2. «Камала Харрис» (28,9 млн)

3. «Президентские выборы в США» (27,9 млн)

4. «Лайл и Эрик Менендесы» (26,1 млн)

5. «Дональд Трамп» (25,2 млн)

За год англоязычную версию сайта посетили с 986 млн устройств, а на чтение пользователи в сумме потратили 2,4 млрд часов.

Участник топ-5 рейтинга Дональд Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным ростом.