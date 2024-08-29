Wula Nailsoul Rubber Camouflage Base Каучуковая камуфлирующая база для гель-лака | 1 натуральный

Wula Nailsoul Rubber Camouflage Base Каучуковая камуфлирующая база для гель-лака | 1 натуральный

304 ₽ Описание

Каучуковая база для гель-лака сочетает в себе функцию базового покрытия и камуфлирующий оттенок.

Цветовая палитра состоит из нежных, натуральных тонов, имеющих полупрозрачную текстуру.

Консистенция — вязкая, рекомендована для работы в технике выравнивания.

Может использоваться как самостоятельное покрытие, а также — как база для цветного гель-лака.

Результат — Выравнивание / разглаживание

Продукт — Основа под лак

Объем, мл — 10

Категория — Макияж

Производство — Россия

Для — женщин