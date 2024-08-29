Wula Nailsoul Rubber Camouflage Base Каучуковая камуфлирующая база для гель-лака | 1 натуральный
Wula Nailsoul Rubber Camouflage Base Каучуковая камуфлирующая база для гель-лака | 1 натуральный
304 ₽ Описание
Каучуковая база для гель-лака сочетает в себе функцию базового покрытия и камуфлирующий оттенок.
Цветовая палитра состоит из нежных, натуральных тонов, имеющих полупрозрачную текстуру.
Консистенция — вязкая, рекомендована для работы в технике выравнивания.
Может использоваться как самостоятельное покрытие, а также — как база для цветного гель-лака.
Результат — Выравнивание / разглаживание
Продукт — Основа под лак
Объем, мл — 10
Категория — Макияж
Производство — Россия
Для — женщин