X-decor, магазин

город: Грозный

Район: Грозный городской округ

Адрес: улица Умара Кадырова, 19

Индекс: 364024.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒477‒79‒97

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Измерительный инструмент, Металлорежущий инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты

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