X-decor, магазин
город: Грозный
Район: Грозный городской округ
Адрес: улица Умара Кадырова, 19
Индекс: 364024.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒928‒477‒79‒97
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Измерительный инструмент, Металлорежущий инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты