У соседей воет собака: что говорит закон и что делать в этом случае

Сосед завел собаку и она не дает вам спать по ночам, будит ребенка днем? Рассказываем, как призвать к ответственности владельца шумного животного.

У соседей воет собака и это мешает вам жить? Вы не обязаны терпеть шум. Рассказываем, куда обращаться для решения проблемы.

Решаем проблему лая

Что говорит закон

Куда обращаться, если у соседа громко лает собака

— К владельцам

— В общедомовой чат

— В полицию

— В суд

— К зоозащитникам

Как защититься от шума, если обращения не помогли

Шум от собак в квартире у соседей: что говорит закон?

Ваше право на спокойный отдых защищает Закон о тишине. В каждом регионе он свой, но закрепляет защиту жильцов одной квартиры от соседского шума. Вы можете найти текст Закона для своего региона, чтобы узнать часы, в которые запрещено шуметь дома. Если собака лает в это время, обращайтесь в полицию или суд.

За защитой своих прав могут обращаться и жильцы частного дома, если по ночам им мешает спать соседский четвероногий охранник. Закон о тишине распространяется и на территорию дачных поселков во многих регионах.

Обязанности собачников также регулирует Закон об ответственном обращении с животными. По нему владельца можно привлечь к ответственности за жесткое обращение с питомцем. Он получит крупный штраф. А если свидетелем такого обращения стал ребенок до 18 лет, животных несколько, владельца могут лишить свободы. Если собака постоянно лает, потому что хозяин ее бьет, держит в очень маленькой клетке, лишает еды, собирайте доказательства и обращайтесь в суд с жалобой на его поведение. Проконсультируйтесь с зоозащитниками в своем регионе. У них может быть юридический опыт спасения животных от жестоких хозяев.

Куда обращаться, если у соседа громко лает собака?

Рассказываем, какими методами можно защитить свои права.

К владельцам

Начинайте решать проблему с беседы с владельцами животного. Для максимально эффективной коммуникации вначале поговорите с жильцами других квартир рядом. Возможно, они тоже решают, что делать, когда у соседей постоянно лает собака. Соберитесь и пригласите владельца животного на беседу. Если он не открывает дверь, положите ему коллективное письмо в почтовый ящик. Далеко не всегда собачники знают, что их любимцы беспокоят окружающих. Многие собаки лают от одиночества, когда хозяева уходят на работу.

Прежде чем жаловаться на животное, убедитесь, что правильно определили квартиру, из которой слышен шум. В многоквартирных домах он может распространяться не только через перекрытия, но и по стояку вентиляции.

Не просто предъявляйте владельцу претензии. Возможно, он и сам не знает, как решить проблему.

Предложите хозяину собаки:

сделать звукоизоляцию квартиры;

нанять «няню», которая будет навещать питомца;

нанять кинолога, который займется его воспитанием.

Соседская собака своим лаем нарушает ваше право на тишину в доме. Вы не обязаны тратить свое время и силы на решение этой проблемы. Но можете сказать соседу, что самостоятельно наймете няню для дневных прогулок, чтобы его животные больше вас не беспокоили.

Лай взрослой собаки — признак недостаточного воспитания или плохого самочувствия. Скулеж и вой щенка, которого только начинают дрессировать — вариант нормы. Если сосед только взял собаку и обещает пройти с ней курс дрессировки, не спешите обращаться в полицию. Возможно, пес подрастет, выучит правила поведения, и соседство с ним перестанет вас беспокоить.

В общедомовой чат

В доме со сплоченным обществом жильцов лучше сразу написать о своих претензиях в общедомовой чат. Спросите, кого еще шум беспокоит. Коллективный разум поможет призвать нарушителя к ответственности или предложит эффективное решение проблемы. При обращении в суд ответы собачника в чате и даже их отсутствие можно использовать как доказательство, что проблема существует давно, и вы пытались защитить свои права.

В полицию

Что делать при постоянном лае собаки у соседей ночью? Можно позвонить в полицию. Региональные законы о тишине обычно запрещают шуметь после 11 вечера, до 7-9 часов утра, днем в установленные часы, когда спят маленькие дети. В каждом регионе свои временные промежутки и штрафы за нарушение закона. Хотя громкие звуки от животных в законах обычно не перечислены, они тоже являются нарушением права окружающих на тишину.

При постоянном ночном вое и скулеже стоит обратиться к участковому. Запишите на видео, как слышно животное у вас в квартире, назовите время и дату. Это послужит доказательством, если животное замолчит при приезде полиции.

Участковый может провести беседу с собачником, нарушающим ваш покой, выписать ему штраф, если первая беседа не помогла. Сумма штрафа зависит от региона и будет небольшой, но это может заставить соседа задуматься.

В суд

Если разговоры с соседом и даже штрафы не помогли, нужно обращаться в суд. Для этого необходимо собрать доказательства нарушения ваших прав. Такими могут стать:

видеозаписи — с обязательным указанием адреса, даты и времени;

коллективный иск от нескольких квартир;

справки от врачей о вашей бессоннице, стрессе, угнетенном моральном состоянии из-за постоянного шума;

ответы участкового о проведенной беседе/наложенном на собачника штрафе;

заключения экспертов о превышении допустимого уровня шума для жилого помещения.

Заключение могут подготовить в Роспотребнадзоре или частном экспертном центре. У последнего должна быть лицензия на проведение таких исследований.

Важно знать, что государственные органы не проводят экспертизу, если источник шума — обычная жизнь людей. Собачий лай тоже могут признать частью повседневной жизни. Если это так, придется обращаться к частным экспертам. Скорее всего, это же будет выходом, если собака у соседей скулит по ночам. Среди частных организаций с лицензией можно поискать тех, кто выезжает ночью.

В иске вы можете потребовать возмещения:

судебных расходов;

расходов, которые вы понесли для решения проблемы — на покупку наушников с шумоподавлением, звукоизоляцию квартиры, обращение к врачу;

морального вреда.

Если иск не примут или суд встанет на сторону собачника, деньги, потраченные на экспертизу, никто не вернет.

К зоозащитникам

Собака соседей скулит днем и ночью, а их вы давно не видели? Возможно, животное пора спасать. Обратитесь в организацию по защите животных и опишите проблему. Зоозащитники не могут забрать пса, но могут привлечь внимание местных властей к ситуации, помочь найти хозяина. Но перед обращением к ним постарайтесь еще раз выйти на связь с владельцем.

Как защититься от шума, если обращения не помогли?

Законы о тишине редко причисляют собачий лай к перечню нарушений. Контролировать поведение животного очень сложно. Даже суды не всегда встают на сторону истцов. А сосед в ответ на ваше недовольство может отказаться от сотрудничества и молча оплачивать штрафы. Не обязательно думать о переезде. Сохранить комфорт дома помогут:

хорошие наушники, убирающие шум во время работы, просмотра кино или чтения;

беруши для крепкого сна;

звукоизоляция квартиры — иногда достаточно передвинуть к другой стене шкафы или повесить ковер, чтобы животное было не так слышно.

Профессиональная звукоизоляция — самое дорогое решение. Но это выгодная инвестиция, которая защитит вас от любых соседских шумов.