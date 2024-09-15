Я никогда не сдамся: Дональд Трамп сделал заявление после стрельбы
Экс-президент США Дональд Трамп 15 сентября сделал заявление после стрельбы, которая произошла, когда он покидал свой гольф-клуб, сообщает Zakon.kz.
Заявление было опубликовано на его официальном сайте.
«Я в безопасности и в порядке, и никто не пострадал. Слава Богу! Но в этом мире есть люди, которые сделают все возможное, чтобы остановить нас. Я не перестану бороться за тебя. Я никогда не сдамся! Я всегда буду любить тебя за то, что ты меня поддерживаешь», – говорится в заявлении кандидата в президенты.
Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло первое покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.