Японец проехал все станции метро в Токио и установил рекорд

Японец проехал все станции метро в Токио и установил рекорд

Японец проехал все станции метро в Токио и установил рекорд

Сёна Ногути проехал все станции токийского метро и установил рекорд, сообщает Zakon.kz.

Ногути проехал все 285 станций токийского метрополитена за 13 часов и 53 минуты. Он начал в 08:22 и закончил в 22:18. Почти все это время он стоял в поездах у двери, фотографируя остановки, которые поезд проезжает. Это нужно было в качестве доказательства рекорда. Его рекорд зафиксировали 13 сентября в Книге рекордов Гиннесса.

Японец проехал все станции метро в Токио и установил рекорд

«Обычно я наслаждаюсь пейзажем во время поездки на поезде, но не в этот раз», – признался рекордсмен.

К его удаче, в этот день существенных задержек поездов не было. Парень восхитился «безупречными эксплуатационными качествами» системы токийского метро, соединяющего столицу Японии с несколькими соседними префектурами.

Японец проехал все станции метро в Токио и установил рекорд

Также с 13 сентября в Японии отказались от круглосуточного дежурства полицейских на улицах.

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