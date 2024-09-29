Япония вернула Китаю двух стареющих гигантских панд

Япония вернула Китаю двух стареющих гигантских панд

Япония вернула Китаю двух стареющих гигантских панд

Двух гигантских панд Лили и Синьсинь из зоопарка Уэно в Токио отправили чартерным рейсом в Китай, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Kyodo, пара больших панд, проживавших в Японии на протяжении 13 лет на правах аренды, в воскресенье, 29 сентября, покинула токийский зоопарк, чтобы вернуться в Китай для лечения. Животным 19 лет и они страдают от повышенного давления.

«Согласно договору животные должны были находиться в токийском зоопарке до 2026 года, однако японские и китайские власти совместно приняли решение, что лучшим вариантом будет отправить панд на родину, прежде чем их здоровье ухудшится», – пишет издание.

Попрощаться с животными пришли около 2 тыс. японцев. К слову, переезд панды перенесли нормально.

24 сентября 2024 года, досрочно вернуть в КНР двух панд решил финский зоопарк. В этом случае решение было связано с финансовым кризисом.

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