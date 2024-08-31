Японкам предложили вступать в браки с жителями села за деньги

Японкам предложили вступать в браки с жителями села за деньги

Японкам предложили вступать в браки с жителями села за деньги

В правительстве Японии предложили мотивировать женщин вступать в браки с жителями села за деньги, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, японское правительство предложило заманивать женщин Токио вступать в брак с мужчинами из сельской местности, предлагая им денежные выплаты и билеты на поезда на мероприятия по знакомству.

Однако 30 августа эту инициативу отменили из-за возмущений японской общественности.

По сообщениям местных СМИ, бюрократы предусмотрели выплаты в размере до 600 тыс иен (1 млн 977 тыс. 220 тенге) женщинам, которые выйдут замуж и поселятся за пределами Токио, в рамках усилий по сокращению зияющего гендерного разрыва в сельской местности.

Многие сельские районы четвертой по величине экономики мира сталкиваются с кризисом депопуляции, а в некоторых небольших городах практически нет детей.

Причиной этому является то, что молодые женщины чаще мужчин покидают деревни и небольшие города, в которых они выросли, и переезжают в крупные города, особенно в Токио, в поисках лучших возможностей для получения высшего образования и работы.

Государственный министр по вопросам регионального возрождения Ханако Джими заявила, что поручила чиновникам «пересмотреть» план, и подчеркнула, что сообщения о размере выплат «не соответствуют действительности».

Недавно в Афганистане приняли очередные законы ущемляющие женщин. Лидеры страны утверждают, что новые законы не противоречат их правам.

youcanchoose

Подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью сигаретного окурка

Подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью сигаретного окурка

Мужчина похудел на 106 килограммов, чтобы спасти сестру

Мужчина похудел на 106 килограммов, чтобы спасти сестру

Как Павел Дуров отреагировал на решение парижского суда

Как Павел Дуров отреагировал на решение парижского суда

Суд в Бразилии решил приостановить работу соцсети X

Суд в Бразилии решил приостановить работу соцсети X

Почти 40 тыс. пенсионеров умерли дома в одиночестве за полгода

Почти 40 тыс. пенсионеров умерли дома в одиночестве за полгода

Несколько прохожих пострадали от нападения мужчины с тесаком на рынке в Бишкеке

Несколько прохожих пострадали от нападения мужчины с тесаком на рынке в Бишкеке

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.