Японские фасады, компания импортёр японских панелей
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: улица Фабричная, 10
Индекс: 630007.0
Телефон: +7 (383) 388‒42‒22
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://stroifasad.com
вид деятельности: Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду