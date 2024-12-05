Японские фасады, компания импортёр японских панелей

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Фабричная, 10

Индекс: 630007.0

Телефон: +7 (383) 388‒42‒22

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stroifasad.com

вид деятельности: Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду