Японские работники массово обращаются за услугами в агентства по увольнению

Каждый шестой работник в Японии обращается в специальные фирмы, которые помогают расторгнуь трудовой договор с работодателем, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, внимание общественности привлекла история 25-летней жительницы Японии Мари. Она проработала на новой работе всего два месяца, когда решила, что с нее хватит. Девушку регулярно заставляли работать допоздна, а поведение ее босса становилось все более угрожающим.

Не набравшись смелости сказать своему начальнику, что хочет уволиться, она обратилась за помощью в компанию, предлагающую увольнение по доверенности – быстрорастущую услугу для японских работников, которые не могут заставить себя подать заявление об увольнении лично.

Агентство по увольнению Momuri, расположенное в Токио, сообщает о резком росте спроса на свои услуги с тех пор, как оно открылось два с половиной года назад. Сейчас в Японии базируется порядка ста аналогичных компаний. Та же фирма Momuri провела 350 тыс. онлайн-консультаций и оформила 20 тыс. заявлений об увольнении.

Эксперты связывают эту тенденцию со сменой поколений в отношении к работе, которая ускорилась из-за изменения рабочих мест и образа жизни, вызванного пандемией COVID-19, когда работа из дома побудила многих людей пересмотреть баланс между работой и личной жизнью.