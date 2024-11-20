Японские воспитатели удивились, обнаружив вора детской обуви

В детском саду Японии очень удивились, когда узнали, кто несколько дней занимался кражей обуви их воспитанников, сообщает Zakon.kz.

Инциденты начались в начале ноября и всего пропало 15 ботинок, принадлежавших 10 детям. После этого заведующая детским садом японской префектуры Фукуока обратилась в полицию. Об этом передает The Guardian.

Записи с камер наблюдения показали, что в садике орудует ласка.

Cameras installed at Japan day care after shoe thefts uncover unexpected culprithttps://t.co/pvnNUfYF97 pic.twitter.com/Zp3PsITkvU — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) November 18, 2024

«Мы очень волновались, но хорошо, что это оказался зверек», – рассказала одна из воспитательниц.

Профессор Хироси Сасаки из Университета Тикуши Дзёгакуэн предположил, что ласка, ворующая обувь, могла недавно родить и, учитывая чувствительность животного к холоду, использовала обувь, чтобы утеплить свое гнездо на зиму.

Однако до сих пор неизвестно, где находится украденная обувь. Сотрудники детского сада надеются, что подобное больше не повторится: теперь полки с обувью будут прикрывать сетью на ночь.

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