ЯрСтрой, база стройматериалов, теплиц и поликарбоната

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: Рязанская, 105Б к1

Индекс: 614036.0

Телефон: +7 (342) 2‒158‒188

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.stroymaterialy59.ru

вид деятельности: Вторичные строительные материалы, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Изделия из стеклопластика, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду