Улучшит вашу кухню: красивая и функциональная техника в новом цвете

Кухня мечты теперь еще ближе — ASKO представили линейку бытовой техники в новом жемчужно-сером цвете. Этот благородный, универсальный, вневременной оттенок дополнит любой гарнитур и интерьер.

Когда истинная теплота дома соединяется со стилем и элегантностью интерьера — получается кухня в своем идеальном воплощении. Красивая, удобная, функциональная, умиротворяющая. Сердце дома и при этом его лицо. Но чтобы пазл сложился, необходимо грамотно спроектировать гарнитур, подобрать отделочные материалы — и, конечно, выбрать бытовую технику. На нее возложена особая задача: помогать в быту, при этом украшая пространство.

Кухня, которая привлекает

Коллекция кухонной техники Elements by ASKO создана как раз для таких целей. Теперь линейка представлена в новом цвете — Pearl Grey. Этот строгий, но мягкий жемчужно-серый оттенок универсален. С ним будет просто создать гармоничное пространство, в котором каждый элемент — на своем месте, будто создан специально для него. Жемчужно-серый цвет удачно сочетается с широким спектром оттенков — вы ощутите свободу в выборе цветовой гаммы кухни. Еще он способен подчеркнуть красоту различных натуральных материалов, без которых классический стиль немыслим — дерева, керамики, гранита, мрамора.

Pearl Grey — это стиль и элегантность, которые не бросаются в глаза, но создают благородную обстановку. В ней уютно и по-настоящему хорошо. Стекло на духовых шкафа линейки ASKO Elements — с металлическим напылением, которое по-разному реагирует на разные источники света. Такая визуальная игра поверхностей добавит интерьеру кухни многослойность и глубину.

Идеальное сочетание формы и функции

Однако ASKO — это не только красивая картинка, которую вы можете воплотить в своем доме. В первую очередь, это технологичная бытовая техника, которая наполняет красоту смыслом и функцией. В линейке Elements by ASKO — несколько моделей духовых шкафов, кофемашина, подогреватель посуды, вакуумный упаковщик. Все они объединены классической скандинавской стилистикой — прямые линии, высокое качество, продуманные детали.

Духовые шкафы: приготовление совершенных блюд

Любой встраиваемый духовой шкаф из этой коллекции поможет в приготовлении восхитительно вкусных блюд для семейных ужинов и теплых встреч. Минималистичный корпус каждой из них идеально впишется в основную часть гарнитура или в колонну.

Например, духовой шкаф OCS8678GG объемом 73 л подойдет для большой семьи, в которой часто и много готовят. При этом располагать блюда внутри будет удобно — телескопические направляющие с полным выдвижением и фиксацией есть на трех уровнях. Технология Pure Steam с равномерной подачей пара позволит вывести ваши блюда на новый уровень вкуса и пользы. Пар или горячий воздух распределяются по камере равномерно, обеспечивая идеальное приготовление или выпекание. Кстати, не придется ломать голову с рецептами — духовка оснащена 23 режимами, а также 132 программами автоматического приготовления. А термощуп поможет добиться идеальной прожарки мяса и других блюд. Пиролитическая эмаль с очисткой паром упростят уход за техникой.

Духовка OCSM8478GG располагает не меньшим списком функций и передовых технологий, совершенствующих вашу готовку. Модель чуть меньше — объем 50 л. Ее главное отличие — функция СВЧ, в рамках которой есть 3 режима приготовления. Всего режимов — 26. Автоматических программ — 143. Приготовление на пару, равномерное распределение горячего воздуха и пара, очистка паром, функция пошаговой готовки — компактный духовой шкаф откроет для вас много новых возможностей в кулинарии.

Кофемашина: вкусный кофе для благоприятного начала дня

За ароматный горячий кофе по утрам отвечает автоматическая кофемашина CM8478GG. Она встраивается в кухонный гарнитур, решая проблему загромождения столешницы. Ее корпус — в том же изысканном жемчужно-сером цвете. Вы истинны кофеман и очень придирчивы к напитку? Эта модель сможет удовлетворить ваш вкус благодаря 13 степеням помола и 15 автоматическим программам. Члены семьи с разными кофейными предпочтениями не будут испытывать неудобств — в кофемашине 6 пользовательских профилей, которые «запомнят» настройки каждого. Обслуживание устройства, из-за которого многие отказываются от покупки кофемашины, облегченная. Капучинатор очищается автоматически. Заварочный узел можно снять и помыть, а внутренний контейнер для молока — поместить в ПММ. Справиться с накипью внутри поможет автоматическая программа.

Вакуумный упаковщик: удобное хранение продуктов

Быстрая и удобная упаковка любых продуктов станет возможна с вакуумным упаковщиком ODV8128GG. С таким устройством хранить вскрытые продукты, заготовки, ингредиенты для будущих блюд будет удобнее и эстетичнее. Доступно 3 уровня вакуумизации — для твердых продуктов, мягких и жидких, а также для хрупких. Еще эта функция отлично подходит для маринования блюд.

Создавайте пространство, в котором хочется готовить, пробуя новые рецепты и радуя близких вкусными блюдами. Бытовая техника ASKO станет продолжением вашей кухни и откроет новые кулинарные горизонты.

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