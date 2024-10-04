YouTube увеличит максимальную длину видео Shorts

Популярнейший видеохостинг YouTube анонсировал важные обновления. С 15 октября 2024 года онлайн-сервис увеличит максимальную длину коротких видео Shorts до трех минут с одной минуты, сообщает Zakon.kz.

По словам разработчиков YouTube, компания пошла на увеличение хронометража коротких роликов, поскольку это было наиболее частым запросом со стороны создателей контента.

«Мы рады предоставить вам больше возможностей рассказать свою историю», – отмечено в релизе.

При этом, как отмечено на сайте платформы, изменения не коснутся видео, загруженных на платформу до 15 октября.

Также YouTube предоставит функцию, позволяющую показывать меньше Shorts в главной ленте.

Впрочем, как отмечено в публикации издания The Verge, все эти обновления являются попыткой конкурировать с платформой TikTok. Там позволено загружать видео длиной до 10 минут и постоянно увеличивает лимит.

YouTube – американский видеохостинг, основанный в 2005 году. С октября 2006 года принадлежит компании Google.

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance».

30 сентября 2024 года стало известно, что YouTube в США заблокировал треки Адель, Боба Дилана, Green Day, REM, Burna Boy, Rush и других исполнителей. Причина – юридический спор с Обществом по защите авторских прав европейских музыкальных авторов и композиторов (SESAC).