YouTube заблокировал в США треки Адель, Боба Дилана и Green Day

YouTube в США заблокировал треки Адель, Боба Дилана, Green Day, REM, Burna Boy, Rush и других исполнителей. Причина – юридический спор с Обществом по защите авторских прав европейских музыкальных авторов и композиторов (SESAC), сообщает Zakon.kz.

По информации Variety, представитель YouTube рассказал, что руководство провело «плодотворные переговоры» c SESAC, но «достичь справедливого соглашения» до истечения срока сделки не удалось, поэтому ролики и заблокировали.

Близкий к ситуации источник издания заявил, что видео пропали еще до окончания соглашения, и предположил, что платформа могла сделать это специально.

Такие блокировки могут затронуть других владельцев авторских прав. Исчезнуть с платформы могут и совместные треки Бейонсе или Ники Минаж с артистами, у которых заключен договор с SESAC.