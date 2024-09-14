YouTube замедлили в России почти в 10 раз: аудитория сервиса сократилась в два раза

Скорость работы YouTube в России снизилась до рекордно низкого уровня. Сейчас пользователи ждут загрузку видео почти в 10 раз дольше, чем в июне, сообщает Zakon.kz.

В компании по анализу пользовательского опыта Vigo, которая проанализировала трафик, рассказали, что время начала ролика на ПК увеличилось до 11,01 секунды. На смартфонах ситуация немного лучше – до 3,83 секунды. В среднем российским пользователям теперь приходится ждать 9,49 секунды вместо 1,27 секунды в начале лета – в 5 раз дольше.

При этом порог в три секунды считается средним субъективным временем ожидания, когда пользователь не ощущает дискомфорта в ожидании первого кадра видео.

Если раньше доля «тормозящих» роликов составляла 2,8%, то теперь уже 56,7%. Из-за этого люди все чаще не дожидаются их загрузки и уходят.

Те, кто еще остается на сервисе, вынуждены платить за это качеством. Если раньше пользователи стационарных сетей запускали видео в основном с разрешением FullHD (1080p) и частотой 30 кадров в секунду, а мобильных в HD-качестве (720p), то теперь они вынуждены смотреть в 360p и в 480p, соответственно.