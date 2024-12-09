Ю-пласт Сибирь, торговая компания

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: улица Бахчиванджи, 2 лит F7

Индекс: 620025.0

Телефон: +7 (343) 298‒91‒01

Мобильный Телефон: +7‒912‒654‒22‒12

Сайт: http://t.me/uplast_official

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк