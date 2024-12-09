Ю-пласт Сибирь, торговая компания
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: улица Бахчиванджи, 2 лит F7
Индекс: 620025.0
Телефон: +7 (343) 298‒91‒01
Мобильный Телефон: +7‒912‒654‒22‒12
Сайт: http://t.me/uplast_official
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк