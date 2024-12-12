Ю-пласт Сибирь, торговая компания
город: Барнаул
Район: Барнаул городской округ
Адрес: Загородная, 129
Индекс: 656008.0
Телефон: +7 (3852) 50‒07‒41
Мобильный Телефон: +7‒913‒227‒65‒66
Сайт: http://t.me/uplast_official
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк