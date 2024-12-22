ЮДК, торговая компания
город: Ростов-на-Дону
Район: Ростов-на-Дону городской округ
Адрес: Всесоюзная улица, 71
Индекс: 344033.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://rostov-na-dony.region-rus.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк