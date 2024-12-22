ЮДК, торговая компания

город: Ростов-на-Дону

Район: Ростов-на-Дону городской округ

Адрес: Всесоюзная улица, 71

Индекс: 344033.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://rostov-na-dony.region-rus.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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