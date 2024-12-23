Юг-Комфорт, компания

город: Нальчик

Район: Нальчик городской округ

Адрес: улица Идарова, 68а

Индекс: nan

Телефон: +7 (8662) 75‒05‒75

Мобильный Телефон: +7‒928‒084‒50‒90

Сайт: http://ugcomfort.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Входные двери, Окна, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк