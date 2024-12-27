Юг-Кровля, компания

город: Волгодонск

Район: Волгодонск городской округ

Адрес: Ленинградская улица, 3в

Индекс: nan

Телефон: +7 (8639) 24‒44‒41

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.yug-krovlya.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт