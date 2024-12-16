Юг-Кровля, магазин
город: Элиста
Район: Элиста городской округ
Адрес: улица Лиджиева, 12 к2
Индекс: nan
Телефон: +7 (84722) 3‒28‒08
Мобильный Телефон: +7‒961‒544‒45‒38
Сайт: nan
вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк