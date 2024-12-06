Югстройкомплекс, компания
город: Махачкала
Район: Махачкала городской округ
Адрес: Железнодорожная улица, 5
Индекс: 367030.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒961‒837‒80‒31
Сайт: nan
вид деятельности: Indoor-реклама (реклама в помещениях), Быстровозводимые здания / сооружения, Входные двери, Дизайн рекламы, Изготовление рекламных конструкций, Лазерная резка неметаллов, Материалы для наружной рекламы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Объёмные надписи и фигуры, Окна, Плоттерная резка, Размещение наружной рекламы, Рекламные агентства полного цикла, Световая реклама, Светопрозрачные конструкции, Светотехника, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Широкоформатная печать
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты