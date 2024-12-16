Юнидс, интернет-проект по снабжению стройматериалами
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Олимпийская, 73а
Индекс: 443051.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://uneeds.ru
вид деятельности: Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Кирпич, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 08:30 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду