Юнидс, интернет-проект по снабжению стройматериалами

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Олимпийская, 73а

Индекс: 443051.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://uneeds.ru

вид деятельности: Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Кирпич, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 08:30 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду