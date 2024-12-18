Юникс-строй, оптово-розничная компания

город: Барнаул

Район: Барнаул городской округ

Адрес: Челюскинцев, 113Б

Индекс: 656031.0

Телефон: +7 (3852) 506‒518

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк