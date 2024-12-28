Юнимарт24, гипермаркет строительных и отделочных материалов

город: д. Захарово

Район: Истра городской округ

Адрес: деревня Захарово, вл1

Индекс: nan

Телефон: +7 (495) 118‒39‒52

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://unimart24.ru

вид деятельности: Бетон / Раствор, Гипсокартон / Комплектующие, Железобетонные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Светотехника, Строительные блоки, Строительные гипермаркеты, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк