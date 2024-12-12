Юнион, торговая компания
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Металлургическая, 51
Индекс: 443109.0
Телефон: +7 (846) 203‒05‒00
Мобильный Телефон: +7‒984‒333‒09‒18
Сайт: http://union63.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк