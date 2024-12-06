Юрдан, торгово-монтажная компания

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: улица Машиностроителей, 3

Индекс: 394026.0

Телефон: +7 (473) 269‒59‒05

Мобильный Телефон: +7‒904‒210‒70‒13

Сайт: http://yurdanfasad.com

вид деятельности: Изготовление рекламных конструкций, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк