Юрдан, торгово-монтажная компания
город: Воронеж
Район: Воронеж городской округ
Адрес: улица Машиностроителей, 3
Индекс: 394026.0
Телефон: +7 (473) 269‒59‒05
Мобильный Телефон: +7‒904‒210‒70‒13
Сайт: http://yurdanfasad.com
вид деятельности: Изготовление рекламных конструкций, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк