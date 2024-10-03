Южнокорейская партия проиграла выборы из-за брендовой сумки

«Модный» скандал в Южной Корее способствовал сокрушительному поражению на выборах правящей партии президента Юн Сок Ёля в апреле, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, прокуратура Южной Кореи решила не предъявлять обвинения первой леди Ким Гон Хи в связи с обвинениями в ненадлежащем принятии подарков в прошлом году, включая сумочку Christian Dior.

Скандал вызвал политический скандал в Южной Корее и способствовал сокрушительному поражению на выборах правящей партии президента Юн Сок Ёля в апреле.

После многомесячного расследования того, нарушила ли Ким антикоррупционные законы, прокуроры пришли к выводу, что, хотя она получила сумочку, косметические средства Chanel и виски от пастора, эти подарки не имели отношения к ее официальным обязанностям, и взамен она не оказала никаких услуг.