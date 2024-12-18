ЮжУралснабжение, официальный представитель Тензи

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Олонецкая, 1

Индекс: 454100.0

Телефон: +7 (351) 217‒19‒17

Мобильный Телефон: +7‒905‒835‒86‒02

Сайт: http://www.yuus.ru

вид деятельности: Горно-шахтное оборудование, Грузоподъёмное оборудование для строительства, Железобетонные изделия, Кабель / Провод, Кирпич, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Профессиональная химия, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк