За день на Солнце произошло девять мощных вспышек
Девять мощных вспышек класса М на Солнце зафиксировали ученые в понедельник, 4 ноября 2024 года. По данным специалистов, шесть из девяти вспышек сопровождались нарушением КВ-радиосвязи, сообщает Zakon.kz.
Первая вспышка (М1.5) произошла ночью и продолжалась 10 минут.
Самая мощная вспышка за день произошла в 20:38 (по времени Астаны) и ее продолжительность составила 20 минут.
Изданию ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») подчеркнули, что шесть из девяти вспышек сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.
Также исследователи напомнили, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X (при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз).
Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.