За хейт в адрес жены Владислав Бакальчук получил дизлайки

За хейт в адрес жены Владислав Бакальчук получил дизлайки

Предприниматель получил множество дизлайков за высказывания в адрес Татьяны Ким, сообщает Zakon.kz.

Почти четыре тысячи пользователей Telegram оставили Бакальчуку на его канале дизлайки за саркастический пост про Татьяну Ким.

За хейт в адрес жены Владислав Бакальчук получил дизлайки

«Наличие интеллигентности, эмоционального интеллекта и общей адекватности всегда можно отследить по тому, как человек расстается с кем-либо в публичном поле. Хотите проверить парня на годность, спросите его про бывших», – разочарованно пишут комментаторы.

По их словам, публичные люди должны все-таки отпускать друг друга тихо, а спустя время поблагодарить за подаренный опыт.

23 сентября cупруг самой богатой женщины России с сарказмом отреагировал на ее решение сменить фамилию в своем Telegram-канале.

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Дизлайки получил Владислав Бакальчук за хейт в адрес жены

Дизлайки получил Владислав Бакальчук за хейт в адрес жены

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