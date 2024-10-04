За продажу справок об инвалидности на 600 тысяч долларов в Украине задержали медиков

За продажу справок об инвалидности на 600 тысяч долларов в Украине задержали медиков

За продажу справок об инвалидности на 600 тысяч долларов в Украине задержали медиков

Харьковская областная прокуратура заявила о том, что председатель медико-социальной экспертной комиссии Харькова и его 12 сообщников, включая подчиненных, медиков и посредников, подозревают в выдаче военнообязанным фальшивых справок об инвалидности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на СБУ, таким образом медики предоставляли мужчинам фиктивные документы во избежание мобилизации за суммы от двух до пяти тысяч долларов.

Уточняется, что злоумышленники фальсифицировали всю медицинскую документацию по истории «болезни» своего клиента, в частности относительно его пребывания на стационарном лечении.

По информации издания, большинство «клиентов» даже не посещали медицинские учреждения – документы передавали по почте или через посредников. Благодаря этой схеме более 400 человек призывного возраста из разных регионов Украины смогли незаконно избежать мобилизации.

«Правоохранители провели 89 обысков в рамках расследования, во время которых изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также более 500 тыс. долларов, почти 80 тыс. евро, более 1 млн гривен, а также российские рубли», – говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали, они находятся под стражей.

Из подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и в подделке документов.

youcanchoose

Владислав Бакальчук хочет отсудить у экс-жены и Wildberries 350 миллиардов рублей

Владислав Бакальчук хочет отсудить у экс-жены и Wildberries 350 миллиардов рублей

Умерла создатель «Дюймовочки» и «Жил-был пес» Марина Восканьянц

Умерла создатель «Дюймовочки» и «Жил-был пес» Марина Восканьянц

126 пассажиров погибли, 279 числятся пропавшими: судно перевернулось на озере в Конго

126 пассажиров погибли, 279 числятся пропавшими: судно перевернулось на озере в Конго

Великобритания вернет острова Чагос Маврикию, положив конец вопросу колониальности

Великобритания вернет острова Чагос Маврикию, положив конец вопросу колониальности

Бомба времен Второй мировой войны сдетонировала в японском аэропорту

Бомба времен Второй мировой войны сдетонировала в японском аэропорту

Экс-министра Сингапура посадили в тюрьму за принятие денежных подарков

Экс-министра Сингапура посадили в тюрьму за принятие денежных подарков

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.